"Водителей грузовиков мобилизуют прямо с рейсов": автоперевозчики пожаловались на действия ТЦК и получили ответ

Ассоциация международных автоперевозчиков заявила, что в Закарпатской области представители ТЦК и СП незаконно задерживают водителей грузовиков и мобилизуют их.

Официальное заявление опубликовала пресс-служба Ассоциации.

Такие случаи зафиксированы на дорожной станции "Нижние Ворота". По информации ассоциации автоперевозчиков, имущество водителя, грузовик и груз остались без присмотра.

"Информируем всех перевозчиков Украины о случаях совершения работниками отделов РТЦК незаконного задержания водителей грузовых автомобилей и их дальнейшего лишения свободы. Работники РТЦК на посту ГАИ "Нижние Ворота" Закарпатской области 24.04.2024 утром незаконно задержали водителей, которые осуществляли транзитную перевозку товаров из Европы в Украину, принудительно доставили в помещение соответствующего отдела РТЦК, где быстро мобилизовали и направили для прохождения военной службы в воинские части. Имущество т/с, груз оставлен в опасности и без присмотра. При аналогичных обстоятельствах 24.04.2024 работниками Первого отдела Мукачевского РТЦК рядом с постом ГАИ "Нижние Ворота" незаконно задержан и лишен свободы водитель ООО "ШАЛЬ" Лесовский Андрей Вадимович, 18.05.1983 года рождения, и вопреки его воли в тот же день мобилизован в одну из воинских частей в Черниговской области и увезен в неизвестном направлении. Подобные факты имеют место и сегодня", – говорится в сообщении.

В отношении этих фактов Ассоциация направила письма премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и главе Закарпатской ОВА Виктору Миките.

Реакция Закарпатского ОТЦК и СП

В Закарпатском ОТЦК заявили, что во время осмотра документов на контрольно-пропускных пунктах не всегда есть возможность проверить на месте все военно-учетные данные, это связано с тем, что граждане не позаботились о наличии при себе военно-учетных документов.

"В таких случаях военнообязанным предлагают проехать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для уточнения данных. В то же время подчеркиваем, что грузовик остается под наблюдением представителей правоохранительных органов. Если гражданин считает, что он не подлежит мобилизации, то ему нужно иметь при себе соответствующие военнослужащие-учетные документы с отметками, подтверждающие его законные права на отсрочку, предусмотренные в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", или с отметкой о снятии с военного учета Или документ о надлежаще оформленном бронировании", — говорится в сообщении ОТЦК.

Там также подчеркнули, что система "Шлях" не имеет ничего общего с военным учетом, а водители грузовых транспортных средств такие же граждане Украины, как и другие.

Напомним, в Одессе военнослужащие снова силой "упаковали" мужчину в бус видео).

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