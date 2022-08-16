Астролог рассказала о развитии ситуации на фронте и что будет с ЗАЭС

На этой неделе будут сложности с реализацией задуманных планов.

На этой неделе будут сложности с реализацией задуманных планов, возникнут трудности, тормозящие процесс продвижения. Но со второй половины недели легче будет идти к цели. Это касается и дел на фронте.

Об этом рассказала астролог Ольга Медвецкая в соцсети.

"Насколько я понимаю – до конца недели наши воины смогут лучше реализовывать задуманные планы. Но есть одно "но" – "воріженькам" по каким-то направлениям тоже легче будет реализовывать свои злобные замыслы", — отметила она.

Астролог также прогнозирует, что будет постепенно снижаться риск катастрофы на Запорожской АЭС.

В обычной жизни она советует отложить на конец недели контакты с руководством и органами власти.

"15-17.08 идеальное время для мозговых штурмов и открытий, поиска необычных решений. Используйте это время по полной – проводите мозговые штурмы, экспериментируйте, проводите переговоры", — советует Медвецкая.

По ее словам, эта неделя хорошо подходит всему, что связано с романтикой, красотой и финансами (кроме 17 и 18 числа).

Заметим, астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог рассказала, закончится ли война в Украине осенью.

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