Гигантский знак мог появиться в результате слияния двух притягивающихся друг к другу галактик.

Астрономы обнаружили в далеком космосе гигантский вопросительный знак, расположенный неподалеку от пары молодых звезд под названием Herbig-Haro 46/47 на расстоянии 1470 световых лет от Земли.

Объект нашел американский телескоп Джеймса Уэбба, пишет Daily Mail.

Как предполагают ученые, гигантский знак мог появиться в результате слияния двух притягивающихся друг к другу галактик.

"Это важный объект для изучения, поскольку ему всего несколько тысяч лет. Понимание эволюции этой пары звезд может помочь смоделировать, как образовалось наше Солнце", — говорится в сообщении.

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Знак вопроса заметили в верхнем углу изображения телескопа, который остается самым большим и мощным из всех когда-либо запущенных в космос.

"Уникальность этого телескопа заключается в том, что он может видеть сформировавшиеся всего через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва галактики", — пишет издание.

Астрономы обнаружили гигантский вопросительный знак в космосе (фото)

Напомним, NASA потеряло связь с зондом "Вояджер-2 ", одним из самых отдаленных кораблей человечества. Он является уникальным космическим кораблем, пролетавшим мимо Нептуна и Урана в окрестностях Солнечной системы и на борту которого есть пластинка с информацией о Земле для инопланетян.

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