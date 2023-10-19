ATACMS для Украины: почему США пересекли очередную "красную линию" Путина — Yahoo

Передача Украине ракет ATACMS свидетельствует об изменении отношения президента США Джо Байдена к поддержке Киева.

Такое мнение высказал колумнист Yahoo Finance Рик Ньюман.

"И теперь Белый дом действительно стремится не только не дать Украине проиграть, но и обеспечить ее возможностями для победы. И сделать это быстрее", – пишет он.

По его мнению, есть три фактора, которые вынуждают американскую администрацию ускориться.

Во-первых, это все более сильные колебания внутри общества и политикума США относительно того, следует ли и дальше в таком объеме поддерживать Украину. То есть есть осознание, что такие возможности для помощи Киеву, которые есть сейчас, у Белого дома будет не всегда. И то, что Конгресс США не способен избрать спикера ― то есть заполнить третью по важности должность во властной системе страны, усложняет составление прогнозов на будущее.

Во-вторых, война между Израилем и ХАМАСом может в дальнейшем забирать все больше внимания и ресурсов.

В-третьих, Путин рассчитывает дождаться момента, когда поддержка Украины снизится, а затем ударить. И его подход может иметь успех ― если не причинить России максимального вреда как можно быстрее. И если в довольно спокойные времена США могли не торопиться с помощью Киева, то сейчас пора быть более решительными.

"С другой стороны, и война в Украине, и война на Ближнем Востоке станут для Байдена тем, о чем с него будут спрашивать избиратели. Победа Украины и относительное спокойствие в Израиле значительно усилят его позицию. Если же Киев увязнет в войне, что может превратиться в бесконечную, американские избиратели этого не оценят, хотя США не начинали ни одной из этих войн – так выпало, что американский президент будет частично отвечать за каждую из них, и тогда как на Ближнем Востоке рычагов влияния у Байдена немного – в этом регионе много игроков и непредсказуемых, на ситуацию в Украине он может повлиять больше. В частности, предоставив больше мощных дальнобойных ракет", — добавил колумнист.

Что известно об ударах ATACMS

Украинские военные 17 октября впервые использовали предоставленные США ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских аэродромов и складов боеприпасов на оккупированной территории Украины. Об этом написала западная пресса, а затем использование ВСУ ракет ATACMS подтвердил Белый дом. По сообщениям, военные выпустили 18 ракет по целям в оккупированных Бердянске и Луганске.

Украинские Силы специальных операций 17 октября подтвердили проведение операции в Бердянске и Луганске, указав, что силы РФ потеряли девять вертолетов, спецтехнику для их обслуживания, пусковую установку ПВО, склад боеприпасов, а взлетно-посадочные полосы аэродромов были повреждены. Российская сторона о потерях официально не писала.

Президент России Владимир Путин отреагировал на предоставление США ракет ATACMS Украине.

"Во-первых, это, конечно, наносит вред. Это создает дополнительную угрозу. Во-вторых, мы обычно сможем отражать эти атаки. Но что самое главное – это кардинально вообще не в состоянии изменить ситуацию на линии столкновения", – сказал Путин.

Он назвал снабжение Украины ATACMS "очередной ошибкой со стороны США".

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