ATACMS не обеспечит победу в войне: эксперт сделал резкое заявление для военнообязанных украинцев

Эксперт считает, что победа в войне может быть одержана только тогда, когда "все станут на защиту Родины".

Военный обозреватель Алексей Гетьман подчеркнул, что все мужчины должны пройти службу в ВСУ, потому что ни одное супероружие не обеспечит победу в войне.

Об этом майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Это оружие (ATACMS — ред.) не даст нам сама по себе возможности обеспечить победу в войне. Самолеты F-16 не дадут такой возможности, 31 прибывший танк Abrams — не предоставит такой возможности. Победы достигают наши военнослужащие, пехота на поле боя... Все остальное оружие – помогает нашим военнослужащим добиваться победы...", — сказал Гетьман.

Эксперт считает, что победа в войне может быть одержана только тогда, когда "все станут на защиту Родины".

"Люди призывного возраста, у которых нет показателей не служить в Вооруженных силах, не мечтайте, что будет какое-то оружие, которое поможет вам избежать службы в Вооруженных силах Украины. Все должны пройти службу в наших Вооруженных силах, все должны стать на защиту Родины – только в таком случае мы сможем победы в этой войне. Никакое супероружие вопроса победы в войне не решит", — подчеркнул он.

Напомним, в ВСУ разъяснили заявление, которое получило огласку в обществе, что все мужчины будут служить в Вооруженных силах.

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