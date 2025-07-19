Атака 2000 дронов: генерал Бундесвера назвал цель массированных ударов России по Украине

Генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг / © yes-ukraine.org

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В настоящее время Российская Федерация осуществляет около 700 запусков беспилотных летательных аппаратов по территории Украины каждые три-четыре дня. Однако ее настоящие планы предусматривают возможность одновременного применения до 2000 ударных дронов. В этом контексте критически важно повысить эффективность украинской противовоздушной обороны.

Об этом заявил генерал-майор Кристиан Фрейдинг в эфире YouTube-канала Бундесвера.

Он также добавил, что для достижения столь масштабных целей Россия продолжает наращивать собственные производственные мощности. А главная цель этих массированных атак дронами и ракетами состоит в попытке вызвать у общества «усталость от войны».

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Однако, как отметил германский генерал, мировая история военных конфликтов свидетельствует, что такой подход не всегда был успешным.

Новые подходы к противодействию дронам и «умные» контрмеры

Генерал Фрейдинг критически высказался об использовании дорогих ракет Patriot для сбивания относительно дешевых российских дронов типа «Шахед». По его словам, это бессмысленный расход оборонных ресурсов.

Он подчеркнул значительную разницу в стоимости вооружения: один «Шахед» оценивается в 30 000-50 000 евро, тогда как цена одной ракеты Patriot составляет около 5 миллионов евро.

"Нам необходимо рассмотреть возможность введения разумных контрмер, стоимостью от 2000 до 4000 евро каждый", - заявил Фрейдинг.

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Генерал указал на необходимость поиска экономически выгодных решений для борьбы с российскими ударными дронами.

Превентивные удары и укрепление ПВО

Кроме разработки «умных» контрмер, генерал Фрейдинг назвал еще один важный способ укрепления украинской системы противовоздушной обороны — осуществление преждевременных дальнобойных ударов по ключевым объектам российской армии.

В частности, речь идет об уничтожении заводов по производству и складам оружия, ударах по военным аэродромам и пусковым ракетным установкам. Такие превентивные действия могут значительно усложнить или даже сделать невозможным подготовку и проведение Россией будущих массированных атак.

Напомним, Фрейдинг объявил, что Германия поддержит Украину и профинансирует дальнобойные ракеты в большом трёхзначном количестве. Уже к концу этого месяца на вооружение сил обороны Украины поступят первые ракеты, производство которых профинансировал Берлин.

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