Атака авиабомбами по Нью-Йорку: есть разрушения и пострадавшие под завалами (фото)

В результате российской атаки управляемыми авиабомбами КАБ-500 по Нью-Йорку на Донетчине три человека получили ранения, еще пять человек могут находиться под завалами.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Вечером 15 января россияне ударили авиабомбами КАБ-500 по Нью-Йорку. Пока известно о трех раненых людях. Под завалами, вероятно, находятся еще пять человек.

Кроме того, в результате атаки были разрушены шесть трехэтажных домов и пять частных.

По данным МВД, в течение предыдущих суток оккупанты 25 раз обстреляли гражданское население Донецкой области. В частности, захватчики устроили 17 авиаударов.

Под вражеские обстрелы попали шесть населенных пунктов: Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Нью-Йорк, Предтечина, Птичье.

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Последствия авиаудара по Нью-Йорку в Донецкой области / Фото: МВС Украины в Telegram

Последствия авиаудара по Нью-Йорку в Донецкой области / Фото: МВС Украины в Telegram

Напомним, об атаке по Нью-Йорку 15 января сперва сообщили в Донецкой ОВА. Россияне сбросили на поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в трехэтажку. Под развалинами находятся люди.

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