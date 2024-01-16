Атака авиабомбами по Нью-Йорку: есть разрушения и пострадавшие под завалами (фото)

Враг ударил по селу бомбами КАБ-500, нанеся разрушения жилищам гражданских.
В результате российской атаки управляемыми авиабомбами КАБ-500 по Нью-Йорку на Донетчине три человека получили ранения, еще пять человек могут находиться под завалами.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Вечером 15 января россияне ударили авиабомбами КАБ-500 по Нью-Йорку. Пока известно о трех раненых людях. Под завалами, вероятно, находятся еще пять человек.
Кроме того, в результате атаки были разрушены шесть трехэтажных домов и пять частных.
По данным МВД, в течение предыдущих суток оккупанты 25 раз обстреляли гражданское население Донецкой области. В частности, захватчики устроили 17 авиаударов.
Под вражеские обстрелы попали шесть населенных пунктов: Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Нью-Йорк, Предтечина, Птичье.
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Напомним, об атаке по Нью-Йорку 15 января сперва сообщили в Донецкой ОВА. Россияне сбросили на поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в трехэтажку. Под развалинами находятся люди.
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