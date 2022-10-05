Атака Белой Церкви дронами и заявления России о столкновении с НАТО: главные новости ночи 5 октября

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 5 октября:
- В результате атаки дронов-камикадзе в Белой Церкви возникли пожары на объектах инфраструктуры, есть один пострадавший. Читать дальше –>
- Представитель российской делегации в ООН пригрозил возможностью прямого военного столкновения между Россией и НАТО. Читать дальше –>
- Белый дом подтверждает намерение Джо Байдена участвовать в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Читать дальше –>
- Самый совершенный авианосец ВМС США USS Gerald Ford отправился в свое первое боевое дежурство. Читать дальше –>
- Илон Маск предлагает закрыть соглашение о приобретении частной компании Twitter за 44 миллиарда долларов. Читать дальше –>
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