"Атака беспилотниками" на Кремль: Игнат объяснил, действительно ли Россия может применить ядерное оружие

Российские оккупанты после взрывов в Кремле начали пугать украинцев применением стратегических бомбардировщиков с ядерными боеголовками.

Российские пропагандисты после атаки беспилотниками на Кремль начали говорить о применении ядерного оружия и стратегических бомбардировщиков. Это в первую очередь направлено на то, чтобы напугать украинцев.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, цель таких сообщений – посеять панику среди украинцев. Однако вероятность, что это может работать в нашем государстве – равна нулю, поскольку граждане нашего государства уже привыкли к угрозам Москвы.

“Чего нам еще бояться. Уже все красные линии перешли. Это террористическое государство, то, что сделано за последнюю неделю вообще не вкладывается в голову. Здесь без вариантов. Нас не запугать их страшилками”, — сказал Юрий Игнат.

По его словам, российские крылатые и баллистические ракеты действительно могут нести ядерный заряд. Но не нужно забывать о вражеской ИПСО.

"Эти заявления, которые вчера были во всех кремлевских пабликах, слишком много об этом говорили. Враждебная ИПСО бодрствует. Надо понимать, что одна из главных их целей – посеять панику среди населения, заставить людей делать "резкие движения", чтобы кто-то сбежал из страны, скупал спички, соль", – пояснил представитель Воздушных сил.

Напомним, что Украина опровергла информацию о том, что она имеет отношение к взрывам в Кремле. Атака может стать провокацией российских спецслужб.

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