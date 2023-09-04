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Атака беспилотниками в Одесской области: появились новые подробности и фото с масштабами разрушений

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2001
Время на прочтение
1 мин
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Атака беспилотниками в Одесской области: появились новые подробности и фото с масштабами разрушений

Оккупанты ночью терроризировали Одесщину дронами

Повреждения и разрушения получили административные здания.

Правоохранители начали расследование массовой атаки беспилотниками по гражданской инфраструктуре Одесщины.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как отмечается, в течение ночи 4 сентября оккупанты нанесли массированный дроновый удар по населенным пунктам Одесщины. Атаковали объекты гражданской промышленной инфраструктуры юга региона, предварительно ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате атаки повреждений и разрушений подверглись административные здания, складские и производственные помещения, сельхозтехника.

Дроны были направлены на гражданскую инфраструктуру / © Офис генерального прокурора
Дроны были направлены на гражданскую инфраструктуру / Фото: Офис генерального прокурора

“На месте прокуроры во взаимодействии со следователями документируют последствия вооруженной злости России. При процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — рассказали в Офисе генпрокурора.

Напомним, что россияне атаковали Украину 32 беспилотниками.

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Дата публикации
Просмотры
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