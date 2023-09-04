Атака беспилотниками в Одесской области: появились новые подробности и фото с масштабами разрушений

Повреждения и разрушения получили административные здания.
Правоохранители начали расследование массовой атаки беспилотниками по гражданской инфраструктуре Одесщины.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Как отмечается, в течение ночи 4 сентября оккупанты нанесли массированный дроновый удар по населенным пунктам Одесщины. Атаковали объекты гражданской промышленной инфраструктуры юга региона, предварительно ударными беспилотными летательными аппаратами.
В результате атаки повреждений и разрушений подверглись административные здания, складские и производственные помещения, сельхозтехника.
“На месте прокуроры во взаимодействии со следователями документируют последствия вооруженной злости России. При процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — рассказали в Офисе генпрокурора.
Напомним, что россияне атаковали Украину 32 беспилотниками.
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