Атака беспилотниками в Одесской области: появились новые подробности и фото с масштабами разрушений

Правоохранители начали расследование массовой атаки беспилотниками по гражданской инфраструктуре Одесщины.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как отмечается, в течение ночи 4 сентября оккупанты нанесли массированный дроновый удар по населенным пунктам Одесщины. Атаковали объекты гражданской промышленной инфраструктуры юга региона, предварительно ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате атаки повреждений и разрушений подверглись административные здания, складские и производственные помещения, сельхозтехника.

Дроны были направлены на гражданскую инфраструктуру / Фото: Офис генерального прокурора

“На месте прокуроры во взаимодействии со следователями документируют последствия вооруженной злости России. При процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — рассказали в Офисе генпрокурора.

Напомним, что россияне атаковали Украину 32 беспилотниками.

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