Атака беспилотников на Джанкой: Гуменюк прокомментировала утреннюю "бавовну" в Крыму

Глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга выразила уверенность, что взрывы в Крыму будут раздаваться часто.

Враг заявил о "ночной атаке беспилотников" в Джанкое, временно оккупированном Крыму. Как заявили россияне, "бавовну" в городе Джанкой вызван дронами, что в результате падения повредил жилые дома.

Глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала ситуацию в эфире телемарафона.

"Сезон "хлопка" продолжается. Крым должен чувствовать, что он – это Украина. И все, что мы "посеяли" – все соберем", – сказала Гуменюк.

Накануне во временно оккупированном Джанкое раздавались мощные взрывы. Так называемые российские "власти" заявили о массированной атаке БПЛА и сообщили, что работает ПВО.

Напомним, мощные взрывы в Крыму, которые были слышны там рано утром 4 июня, прокомментировал и военный эксперт Александр Коваленко.

Между тем в Минобороны сделали заявление о контрнаступлении. Украина не будет объявлять о его начале.

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