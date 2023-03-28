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Атака беспилотников на Киев: силы ПВО уничтожили все воздушные цели

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Атака беспилотников на Киев: силы ПВО уничтожили все воздушные цели

Фото: ТСН.ua

В КМВА рассказали подробности об очередной атаке "дронов" на Киев.

Вечером понедельника, 27 марта, оккупанты снова запустили БпЛА "Shahed" в направлении столицы. Предварительно силами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева уничтожены все воздушные цели.

Об этом информирует начальник КМВА Сергей Попко.

"Враг продолжает применять свою тактику атак баражирующими боеприпасами с северо-восточного направления. И в этот раз страна-террорист снова запустила свои БПЛА "Shahed" в направлении столицы. По предварительной информации, силами нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены все вражеские цели", — говорится в сообщении.

Падение обломков БпЛА зафиксировали в Святошинском районе Киева. В результате произошло возгорание в нежилом помещении на площади около 200 квадратных метров. Предварительно, жертв нет.

Жителей столицы призывают неукоснительно соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги.

Напомним, ранее городской глава Киева Виталий Кличко подтвердил, что поздно вечером 27 марта в двух районах столицы раздались взрывы. На место происшествия выехали все экстренные службы. Затем стало известно, что в Святошинском районе столицы в результате взрыва загорелся магазин.

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Дата публикации
Просмотры
2063
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