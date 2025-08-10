Атака БпЛА на Саратовский нефтеперерабатывающий завод: появились детали от Генштаба

Взрывы в РФ / Иллюстративный фото / © скриншот с видео

Ночью 10 августа Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. На территории предприятия из-за удара БпЛА зафиксированы взрывы и пожар.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Чем важен объект

В ведомстве отмечают: Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ. Он активно участвует в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.

«Силы обороны Украины продолжают системно принимать меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала врага с целью принуждения его к прекращению вооруженной агрессии против нашего государства. Каждый пораженный объект на территории российской федерации, задействованный в обеспечении ее преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру», — отметили в Генштабе.

Напомним, в российском городе Саратов в ночь на 10 августа произошла атака ударных беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод. После удара БПЛА на НПЗ начался пожар.

Губернатор Саратовской области заявил, что о повреждении на одном из промышленных предприятий.

Кроме того, местные жители публикуют в соцсетях многочисленные фотографии и видео атаки и пожары на нефтеперерабатывающем заводе.