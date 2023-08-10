Атака БПЛА по Украине: в Воздушных силах раскрыли подробности и количество сбитых дронов

Оккупанты запустили по Украине дроны с северо-восточного направления, а именно из района Курска.

Российские войска запустили по Украине 10 беспилотников Shahed-136/131 в ночь на 10 августа, часть из которых удалось уничтожить.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Так, в ночь на 10 августа враг атаковал Украину иранскими беспилотниками с северо-восточного направления, из района Курска. Атака продолжалась с 23:00 до 4:00.

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Всего российские оккупанты применили 10 ударных БПЛА, семь из которых удалось уничтожить.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия", — говорится в заявлении ВС.

Там добавили, что в минувшую ночь авиация Воздушных сил совершила более 40 самолетовылетов, 20 из них – на огневое поражение вражеских объектов, районов сосредоточения техники и живой силы.

Статистика сбитых БПЛА в ночь на 10 августа/Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Напомним, под утро 10 августа в Украине звучала масштабная воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К и угрозы ударных беспилотников в Ровенской, Волынской, Львовской и Тернопольской областях.

Впоследствии стало известно, что вражеские БПЛА атаковали Ровенскую область: там разрушена нефтебаза и чрезвычайники борются с масштабным пожаром. Радиационный фон в регионе находится в норме.

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