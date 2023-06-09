Атака была смешанной: в ВСУ рассказали о целях ночных ударов ракетами и дронами

В ночь на пятницу, 9 июня, российские оккупационные войска совершили по территории Украины смешанную атаку, использовав ракеты и беспилотники.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Она подчеркнула, что войска РФ могли провести ротацию кораблей, поскольку выявить пуски с подлодок сложнее всего.

"Она (атака — Ред.) была преимущественно смешанного типа и растянута во времени. Если вспомнить, что начались сигналы воздушных тревог с активизировавшихся морских ракетоносителей, в частности, подводный, находившийся на дежурстве", — заявила спикер.

По ее словам, оккупанты пытаются истощить украинцев и противовоздушную оборону. В частности, об этом свидетельствует траектория полета ракет.

"Над Николаевщиной уничтожили одну ракету Х-101, которую враг направил в центральные регионы. В целом, вся траектория ракет свидетельствовала о том, что они пытаются истощать и население Украины, потому что привлечены были фактически все регионы и системы ПВО", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 9 июня — с 22.00 до 04.00 — российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55. Уничтожены 14 беспилотников и четыре ракеты.

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