Атака Днепра: оккупанты запустили 23 дрона — Игнат рассказал подробности

Оккупационная армия России в ночь на 13 февраля атаковала беспилотниками Днепр, выпустив 23 дрона. Воздушные силы сбили 16 БпЛА.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"В Днепре было горячо, работала противовоздушная оборона больше всего в этом регионе. Объекты враг пытался поразить, к сожалению, есть там определенные повреждения — это объекты топливно-энергетического сектора, которые враг часто атакует. 16 сбито из 23 дронов-камикадзе" типа "Шахед", – отметил он.

По словам спикера, прифронтовые регионы Украины сейчас атакуются чаще, а Днепр является именно таким регионом, который находится близко к линии фронта.

"Поэтому процент (сбития — ред.) таких целей, как БПЛА типа "Шахед" может быть меньше — ничего удивительного в том нет. Когда "Шахеды" пролетают дальше внутрь страны, их добивают в тех местах, где это возможно. Больше всего работают ударные огневые группы по ударным беспилолтникам", — резюмировал Игнат.

Напомним, в Днепре в результате атаки по объекту энергетики произошли отключение света и отопления.

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