Атака Днепропетровщины и жертвы на Донбассе: как прошла ночь в регионах

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской областях, Черкасщине, Полтавщине, Кировоградщине, Киевщине, Черниговщине, и Житомирщине.

Запорожская область: сегодня утром — три "прилета" в Запорожье. Информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Сумщина: в течение дня вчера россияне обстреливали 3 пограничных общества — Белопольское, Середино-Будское и Шалыгинское.

Вчера вечером по окраине села Атинское враг совершил минометный обстрел. От разрывов снарядов загорелся состав Атинского психоневрологического интерната и рядом повреждены здания.

Средино-Будская громада: из артиллерии оккупанты обстреляли окрестности Середино-Буды. Повреждена подстанция и электросеть.

К счастью, во всех случаях люди не пострадали.

Днепропетровщина: враг снова атаковал Никопольский и Криворожский районы. В Никополе погиб один человек.

В городе повреждены 17 многоэтажных и частных домов, газопроводы, линии электропередач, две больницы, школа, футбольное поле, несколько админпостроек, несколько магазинов, рынок, стелы на аллее памяти.

В Кривом Роге на утро горело двухэтажное здание. Пламя уже потушили. Никто не пострадал.

Харьковщина: вчера вечером оккупанты из РСЗО обстреляли Киевский район Харькова, разрушены 7 гаражей на территории гаражного кооператива. Произошел пожар. Пострадавших нет.

На территории области от вражеских обстрелов страдали Чугуевский, Изюмский, Купянский и Харьковский районы. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки. В Чугуевском районе в результате ракетного удара поврежден верхний шлюз Печенежской дамбы. Ситуация на объекте под контролем, угрозы прорыва дамбы нет.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе ранены 5 человек, в том числе 13-летний мальчик. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В Харьковском районе один человек ранен.

Недалеко от с. Граково Чугуевского района во время проведения ремонтных работ два человека взорвались на мини, один из них погиб, один получил ранения.

Луганщина: за минувшие сутки подразделения наших войск отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Одрадовка и Новомихайловка.

Авиация Сил обороны нанесла удары по враждебным позициям. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 4 опорных пункта, 15 позиций зенитных ракетных комплексов.

В Сватовском районе, чтобы без свидетелей скрыть инженерное оборудование, оккупанты насильно выселили жителей населенных пунктов Гончаровка и Куземовка. На временно оккупированных территориях Украины военно-политическое руководство Российской Федерации также объявило частичную мобилизацию.

Донецкая область: ночью — обстрелы населенных пунктов Марьинского общества (Марьинка, Красногоровка, с.Константиновка, с.Максимильяновка). Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, обстрелы продолжаются. Обстрел с. Дилиевка Константиновской общины.

Утром два обстрела Авдеевки: из артиллерии — центральной части города, а из танков — старой части города.

Вчера поздно вечером россияне нанесли два ракетных удара по Краматорску, попадание в состав промышленного предприятия. Часовой Яр был обстрелян кассетными снарядами. Дистанционное минирование.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. За сутки в Донецкой области — 5 погибших, 13 раненых гражданских.

Николаевщина: ночью Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, предварительно — зенитно-ракетной системе С-300. В результате обстрелов повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания. Также в результате ночных ракетных обстрелов возник пожар складского помещения. Предварительно – без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

Напомним, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области пьяный коллаборант, которого захватчики провозгласили "полицейским", расстрелял двух мирных жителей.

9 ракет по Запорожью: масштабные разрушения сразу в трех районах, смерть и ранение местных

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