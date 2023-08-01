Атака дронами Харькова и ракетный удар по Кривому Рогу: как прошли сутки в регионах

Областные государственные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 утра 1 августа. Как прошла ночь в областях Украины.

Черниговщина

За сутки – 11 обстрелов (102 взрыва). Враг бил из минометов, САУ, РСЗО. Семеновская громада Новгород-Северского района: три обстрела в направлении села Николаевка, девять взрывов от мин; четыре обстрела в направлении села Железный Мост, 48 взрывов от мин; обстрел в направлении села Карповичи, четыре взрыва от мин; обстрел в направлении села Галагановка, 29 взрывов от мин.

Новгород-Северская громада – в направлении села Красный Хутор, два взрыва от САУ. Также враг применил реактивные системы залпового огня. Зафиксировано 10 взрывов возле села Железный Мост Семеновской громады. Без жертв и разрушений.

Сумщина

Ночью и утром – три обстрела. Зафиксирован 21 взрыв. Врагом обстреляно три населенных пункта в Белопольской, Юнаковской, Шалыгинской громадах; россияне били из минометов, гранатометов и пулеметов. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня было совершено 28 вражеских обстрелов (164 взрыва). Обстреляно 17 населенных пунктов в восьми громадах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Хотинской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Великописаревской, Новослободской.

Срединно-будская громада: ствольная артиллерия (три взрыва), минометный обстрел (четыре взрыва), гранатомет (пять взрывов). Повреждена крыша частного зернохранилища, двор дома. Великописаревская громада: миномет (33 взрыва). Ранены один человек, повреждены четыре домохозяйства. Новослободская громада: РСЗО два взрыва), пуск с вертолета двух ракет НАР. В результате обстрела повреждено домохозяйство.

Днепропетровщина

Вчера утром россияне попали ракетами по жилому многоэтажному дому в Кривом Роге, а также по зданию одного из учебных заведений города. Шесть человек погибли. Среди них – 10-летняя девочка. Общее количество пострадавших 81. Среди них семь – дети.

В атакованной многоэтажке разрушены 32 квартиры. Еще 37 – повреждены. Всего в одиночку из изуродованного дома выбралось почти 150 жителей. Еще 30 на улицу вывели спасатели. В учебном заведении два корпуса разрушены до основания. Столько же избитых. Вокруг – поврежденное админздание, не менее пяти многоэтажек и 12 автомобилей.

Запорожская область

За минувшие сутки враг совершил 86 обстрелов по 24 общинам области. 75 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Гуляйпольского, Ольговского, Малой Токмачки, Волшебного, Червного, Малиновки, Белогорья, Левадного, Степногорска, Каменского, Степового. Кроме этого, враг нанес шесть обстрелов из РСЗО по Новодаровке, Темировке и Левадному, а также совершил пять БПЛА-атак по с. Новояковловка, с. Павловка и с. Мариуполь. Поступило 45 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Харьковщина

Прошлой ночью враг нанес удары по г. Харьков ударными БПЛА типа Shahed; часть из них были сбиты ПВО. Один БПЛА попал в здание Харьковского высшего профессионального училища сферы услуг в Салтовском районе, разрушены два этажа, произошел пожар, предварительно – без пострадавших. Еще один БПЛА попал в землю.

Три попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Повреждено двухэтажное здание велотрека спорткомплекса "Динамо". 63-летний охранник спорткомплекса получил ранения и был госпитализирован. Еще два Shahed попали в землю рядом.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Удов. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Ветеринарное Харьковского района, Старица, Волчанск, Нестерное и Бударки Чугуевского района. На Купянском направлении ВСУ успешно отразили атаки противника восточнее Берестового. Враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Одрадное, Колодязное, Каменка, Фиголовка, Новомлынск и Западное.

В поселке Шевченково Купянского района в результате удара ракетой повреждены пять частных жилых домов. В результате обстрела с. Андреевка Купянского района горела пшеница в поле фермерского хозяйства. В результате удара управляемой авиабомбой по с. Дружелюбовка Изюмского района поврежден дом.

Луганщина

Враг давит в районе Новоселовского, украинские воины держат оборону и в очередной раз отразили штурмы россиян на этом участке фронта. Линия столкновения постоянно находится под авиационными ударами захватчиков. Не прекращают решить и терроризировать артиллерией населенные пункты, в частности Белогоровку и Невское. За сутки противник совершил 102 обстрела (498 снарядов).

Донетчина

Оккупанты осуществили 21 обстрел населенных пунктов области: Авдеевка, Курахово, Краматорск, пгт Большая Новоселка, пгт Нью-Йорк, с.Веселе, с.Зоряное, с. Повреждены 34 жилых дома (из них два – многоквартирных), админздание Донецкой ОВА, 3 помещения завода ПАО "КЗОВ", школа-интернат, помещение железнодорожной станции, железнодорожный путь, 16 железнодорожных вагонов, два складских помещения, ЛЭП. По области в сутки: двое погибших, трое раненых.

Николаевщина

Вчера в течение дня и сегодня ночью враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вчера днем воржи артиллерийские удары наносились по открытой территории Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина

За сутки по области противник произвел 51 обстрел (260 снарядов), из них по г. Херсон — 12 обстрелов (61 снаряд). Врагом попали в районы 18 населенных пунктов области; административное здание (Херсон); территорию и здания многопрофильной гимназии и помещения ЦТДЮ (н.п. Белозерка); территорию ЧАО "Каменский" (н.п. Одрадокаменка).

В результате обстрелов вчера утром по Херсону под огонь попали работники коммунального предприятия. От полученных травм 60-летний мужчина погиб на месте. Еще четверо его коллег – ранены. У них минно-взрывные травмы и контузии.

В результате обстрелов Херсона тяжелые травмы получила 16-летняя девушка. Врачи борются за ее жизнь. Ранения получили и пятеро волонтеров общественной организации, которые помогали херсонцам прийти в себя после затопления. Еще один пострадавший – коммунальщик из Кировоградщины. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Российская авиация продолжает уничтожать Казацкое. Враг еще раз ударил по жилым домам. В одном из домов, куда попала управляемая авиабомба, проживала 80-летняя женщина. В результате российских обстрелов она погибла под завалами собственного дома. Всего за сутки из-за российской агрессии четыре человека погибли, 18 (из них один – ребенок) получили ранения.

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