Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Атака дронами-камикадзе на Ладыжинскую ТЭС: стало известно о повреждении

Дата публикации
Просмотры
2754
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Атака дронами-камикадзе на Ладыжинскую ТЭС: стало известно о повреждении

Фото: MIL.IN.UA

Россия утром, 11 октября, совершила атаку на Ладыжинскую ТЭС.

В результате атаки на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области дронами-камикадзе Shahed-136 на электростанции повреждено энергетическое оборудование, ремонт начнется после отмены тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв. В настоящее время в целях безопасности на объекте находится критически необходимый персонал. На месте работают соответствующие службы. Когда будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики проведут оценку повреждений и начнут восстановление поврежденного оборудования", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября после объявления воздушной тревоги в Винницкой области Ладыжинскую ТЭС атаковали Shahed-136.

Обстрел объектов критической инфраструктуры в Украине

Россия 10 октября осуществила массированный ракетный обстрел Украины, в том числе и ТЭС.

В результате одной из атак пожар возник на Бурштынской ТЭС. По состоянию на 16 часов пожар был ликвидирован. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук на своей странице в Facebook.

В Киеве в результате "прилетов" также повреждены объекты критической инфраструктуры.

Из-за массированного обстрела и повреждения объектов инфраструктуры компания "ДТЭК" вводит почасовые отключения электроэнергии в Киеве и области.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате атак РФ 10 октября повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах Украины и Киеве.

Читайте также:

Сутки после обстрела: как выглядит парк Шевченко

Сутки после обстрела: как выглядит парк Шевченко

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2754
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация