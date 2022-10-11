Атака дронами-камикадзе на Ладыжинскую ТЭС: стало известно о повреждении

В результате атаки на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области дронами-камикадзе Shahed-136 на электростанции повреждено энергетическое оборудование, ремонт начнется после отмены тревоги.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв. В настоящее время в целях безопасности на объекте находится критически необходимый персонал. На месте работают соответствующие службы. Когда будет разрешать ситуация с безопасностью, энергетики проведут оценку повреждений и начнут восстановление поврежденного оборудования", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 октября после объявления воздушной тревоги в Винницкой области Ладыжинскую ТЭС атаковали Shahed-136.

Обстрел объектов критической инфраструктуры в Украине

Россия 10 октября осуществила массированный ракетный обстрел Украины, в том числе и ТЭС.

В результате одной из атак пожар возник на Бурштынской ТЭС. По состоянию на 16 часов пожар был ликвидирован. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук на своей странице в Facebook.

В Киеве в результате "прилетов" также повреждены объекты критической инфраструктуры.

Из-за массированного обстрела и повреждения объектов инфраструктуры компания "ДТЭК" вводит почасовые отключения электроэнергии в Киеве и области.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате атак РФ 10 октября повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах Украины и Киеве.

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