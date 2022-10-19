Атака дронами-камикадзе по Чернигову: у Зеленского сообщили первые последствия

В Офисе президента сообщили, что в результате ударов иранскими дронами-камикадзе в Чернигове пострадали три человека, двое из них — в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

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"Фиксуем первые последствия ударов дронами-камикадзе. Предварительно без жертв, травмированы. 3 ранены в больнице. 2 из пострадавших в тяжелом состоянии, они сейчас находятся в реанимации", — проинформировал чиновник.

Россия снова атаковала Украину ракетами и беспилотникам

Днем 19 октября по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. После этого взрывы прогремели в Киеве, Чернигове, Ивано-Франковской, Полтавской и Винницкой областях. Россия снова ударила по объектам критической инфраструктуры.

В воздушном командовании "Центр" заявили, что по состоянию на 15:00 ПВО ликвидировало 12 вражеских воздушных целей в центральных регионах Украины. Среди сбитых объектов 4 крылатые ракеты и 8 дронов.

В КГГА проинформировали, что в Киеве во время воздушной тревоги 19 октября из-за активности оккупационных войск никаких разрушений и жертв не зафиксировано. Все враждебные цели сбили силы ПВО.

Но, к сожалению, есть попадание российских ракет в Ивано-Франковске. Ракеты попали в Бурштынскую ТЭС, из-за чего на месте происшествия вспыхнул пожар, дорогу возле объекта перекрыли. Жерт нет. По состоянию на 16:39 пожар на Бурштынской ТЭС был ликвидирован.

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