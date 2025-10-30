ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Атака дронами на Киевщину: пострадала женщина — ОВА

Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Последствия атаки на Киевщину

Последствия атаки на Киевщину

В Киевской области в результате атаки БпЛА пострадала 36-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Он заявил, что враг атаковал город Борисполь ударными беспилотниками, в результате чего возникли пожары.

«С термическими ожогами лица, ладоней, резаными ранами предплечья и голени она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь предоставляется», — говорится в сообщении.

В Борисполе произошел пожар частного дома, повреждены окна двух многоэтажных жилых и частных домов, два автомобиля уничтожены и четыре повреждены.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября в Киеве раздались взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 30 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Дата публикации
Количество просмотров
130
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie