Атака дронами на Киевщину: пострадала женщина — ОВА
Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В Киевской области в результате атаки БпЛА пострадала 36-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Он заявил, что враг атаковал город Борисполь ударными беспилотниками, в результате чего возникли пожары.
«С термическими ожогами лица, ладоней, резаными ранами предплечья и голени она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь предоставляется», — говорится в сообщении.
В Борисполе произошел пожар частного дома, повреждены окна двух многоэтажных жилых и частных домов, два автомобиля уничтожены и четыре повреждены.
Ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября в Киеве раздались взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 30 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.