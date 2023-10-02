Атака дронами на Смоленский авиационный завод: в ГУР рассказали интересные детали

Что именно и откуда прилетело на завод — пока остается тайной.

В России после атаки дронов на Смоленский авиационный завод была повреждена производственная база вражеских ракет Х-59. Атака нарушила темпы производства.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, на производстве производили именно те ракеты, которые в первую очередь выпускаются по гражданским объектам и уносят жизни мирных жителей и украинских военных.

“Он устал. Как и многие другие объекты, которые используются рашистами для агрессии против Украины. В данной ситуации речь идет о предприятии, задействованном в производстве различных модификаций ракет Х-59”, — подчеркнул Андрей Юсов.

Однако представитель ГУР отказался комментировать, что именно откуда прилетело на завод.

“Повреждена производственная база, нарушены темпы производства и это серьезные проблемы повлекло за собой агрессора. Такой факт подтверждаем и дальше такая практика будет продолжаться», — подчеркнул Юсов.

Напомним, что в результате атаки дронами по Смоленскому авиационному заводу 1 октября был нарушен процесс по производству ракет Х-59 различных модификаций.

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