Атака дронами Николаева – что известно о последствиях удара

В результате атаки дронами по Николаеву пострадал человек.

Оккупационные войска России в ночь на 11 февраля атаковали Николаев беспилотниками – вследствие попаданий возник пожар.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Состоялось возгорание на открытой территории инфраструктурного объекта. Пожар оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

Также повреждения получили административное здание, жилые и дачные дома, автомобили, газопровод.

Ранение получил мужчина – состояние средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В настоящее время специалисты обследуют территорию. Коммунальные бригады загружают стройматериалы и уезжают для помощи жителям.

Напомним, ночью враг выпустил 45 БПЛА типа "Shahed-136/131" из районов Балаклавы и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Силами ПВО было уничтожено 40 дронов.

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