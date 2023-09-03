Атака дронами Одесщины: как удар по порту связан с переговорами Путина и Эрдогана – Братчук

В ночь на 3 сентября оккупационная армия РФ совершила атаку ударными беспилотниками "шахед" по Одесской области. Целью врага стала портовая инфраструктура региона – атаки подвергся, в частности Ренийский район, где расположены порты на Дунае.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона подчеркнул, что эта очередная террористическая атака – яркий ответ РФ на те предложения, которые звучат со стороны ООН и соответствующих политиков о том, что "надо идти на уступки Российской Федерации, сотрудничать с ней в рамках возможного нового "зернового" соглашения".

"Соответствующий информационный фон Российская Федерация всегда пытается создать перед важным международными встречами. Можно связать два события: сегодняшнюю атаку на Одесский регион, на портовую инфраструктуру Дунайского кластера, и то, что состоится 4 сентября в РФ встреча господина Эрдогана с "бункерным дедом". Все-таки надеюсь, что это "зерновое" соглашение будет в новом формате и без участия РФ, потому что мы видим, что с ними работать не то что невозможно, а это агрессор, террорист, и нужно их поставить на место", — резюмировал Братчук.

Напомним, ГСЧС показала последствия ночного удара РФ по порту в Одесской области (фото).

Читайте также: