Атака дронами по Черкасщине: последствия вражеского удара – фото

В Черкасской области произошел "прилет" после ночной атаки оккупантов.
Оккупационная армия РФ в ночь на 1 октября массированно атаковала Черкасскую область дронами. Во время воздушной тревоги враг попал в промышленный объект в Умани.
ГСЧС показала ликвидацию последствий вражеского удара.
По предварительным данным травмирован один человек, его доставили в лечебное учреждение.
В результате попаданий возник пожар в складских помещениях. Спасатели укрощали пламя на общие площади более трех тысяч квадратных метров.
От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 52 спасателя.
Напомним, в ночь на 1 октября оккупанты запустили по Украине около 30 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
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