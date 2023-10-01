Атака дронами по Черкасщине: последствия вражеского удара – фото

В Черкасской области произошел "прилет" после ночной атаки оккупантов.

Оккупационная армия РФ в ночь на 1 октября массированно атаковала Черкасскую область дронами. Во время воздушной тревоги враг попал в промышленный объект в Умани.

ГСЧС показала ликвидацию последствий вражеского удара.

По предварительным данным травмирован один человек, его доставили в лечебное учреждение.

Ликвидация последствий удара РФ по Умани

Ликвидация последствий удара РФ по Умани

Ликвидация последствий удара РФ по Умани

В результате попаданий возник пожар в складских помещениях. Спасатели укрощали пламя на общие площади более трех тысяч квадратных метров.

От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 52 спасателя.

Напомним, в ночь на 1 октября оккупанты запустили по Украине около 30 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

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