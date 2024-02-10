Атака дронами по Харькову: РФ ударила по нефтебазе – в ОВА предупредили об угрозе

Оккупационные войска России атаковали дронами нефтебазу в Харькове – они ударили по складу горюче-смазочных материалов. Хотя пожар удалось локализовать, но угроза еще остается.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, всего было запущено по меньшей мере 10 дронов с вражеской территории, сбили восемь, два – ударили по нефтебазе.

"Во время попадания произошла утечка топлива. Оно вспыхнуло, эта огненная смесь охватила четыре улицы, у людей фактически не было шанса и времени выйти физически даже из домов", — сказал глава ОВА.

Пожар уничтожил 15 домов, погибли семь человек, среди них трое детей. Тело младенца еще ищут. В одном из домов погибла семья из пяти человек.

Синегубов добавил, что из-за масштабного пожара были эвакуированы 50 человек, четыре спасли фактически из огня, в частности, ребенка.

"Еще сохраняется опасность повторной утечки топлива. Один резервуар еще полностью заполнен. Наши подразделения ГСЧС локализовали пожар, однако опасность еще сохраняется. Место происшествия охраняется, в случае необходимости расширим зону эвакуации и отселения", — резюмировал Синегубов.

Напомним, в Харькове в результате атаки дронами погибла пожилая пара с инвалидностью – подробности трагедии.

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