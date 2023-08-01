Атака дронами по Харькову: Зеленский рассказал детали удара

В Харькове дрон оккупантов попал в общежитие.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали удара по Харькову вражескими дронами в ночь на 1 августа. Он отметил, что министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о ситуации и атаках по приграничным областям и ночному удару дронами по городу.

Об этом глава государства написал в Telegram.

"Враг атаковал Харьков пятью "Шахедами". Все службы на местах попадания работают", — говорится в сообщении.

Глава СБУ, генерал Василий Малюк, докладывал о завершении работ по устранению последствий обстрелов Кривого Рога, Херсона.

"Заслушал Главкома Залужного по ситуации на фронте. Также доложили командующие Сырский и Тарнавский. Детали применения ПВО — командующий Олещук. Был и закрытый доклад начальника ГУР Буданова", — отметил Зеленский.

Напомним, российские захватчики ночью 1 августа атаковали Харьков дронами-камикадзе. По меньшей мере, есть два попадания: одно – в здание профессионально-технического училища, второе – в центральной части города. В городе вспыхнул пожар, дрон разрушил два этажа одного из общежитий.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала, добавил глава ОВА.

По данным прокуратуры, беспилотники в Харькове запустили из Белгородской области РФ.

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