Атака дронами по Одесчине: есть разрушения и 7 раненых (фото с места ударов)

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

В результате российской атаки беспилотниками по югу Одесчины в ночь на 13 сентября пострадали семь человек, повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Последствия атаки по Одесской области

По данным следствия, в течение ночи 13 сентября российские оккупанты устроили массированную атаку дронами-камикадзе по населенным пунктам юга Одесской области. В результате атаки пострадали шесть водителей грузовиков и один местный житель. Все раненые доставлены в больницу. Один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.

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Кроме того, в результате вражеской атаки повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, а также стоянка грузового автотранспорта.

"При процессуальном руководстве Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Там добавили, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

Фото с последствиями атаки дронами по Одесской области 13 сентября / Фото: Прокуратура Одесской области

Фото с последствиями атаки дронами по Одесской области 13 сентября / Фото: Прокуратура Одесской области

Фото с последствиями атаки дронами по Одесской области 13 сентября / Фото: Прокуратура Одесской области

Фото с последствиями атаки дронами по Одесской области 13 сентября / Фото: Прокуратура Одесской области

Что известно о ночной атаке по Одесской области

Оккупанты несколько часов атаковали Одесчину дронами-камикадзе в ночь на 13 сентября и попали по гражданской инфраструктуре Подунавья. Силы ПВО уничтожили 32 беспилотника.

Всего в течение ночи россияне запустили по Одесской области, а также по Сумщине 44 дрона Shahed-136/131.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Более 30 дронов несколько часов атаковали Одесчину! Первая информация о попаданиях

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