Атака дронами по Одессе: есть попадание в промышленный объект – фото

В Одессе в ночь на 10 марта прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги. Оккупационная армия России атаковала город беспилотниками.

Как рассказали правоохранители, в Одесском районе дрон попал в промышленный объект. Повреждено здание, складские помещения и спецтехнику.

"Пожар спасателям удалось быстро ликвидировать. К счастью, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Продолжается осмотр, полный список разрушений и повреждений устанавливается. На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователями документируют очередное военное преступление России.

Оккупанты атаковали Одессу дронами – есть попадание в промышленный объект / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Оккупанты атаковали Одессу дронами – есть попадание в промышленный объект / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Оккупанты атаковали Одессу дронами – есть попадание в промышленный объект / Фото: Министерство внутренних дел Украины

Напомним, в ночь на 10 марта оккупанты атаковали Украину, применив 39 БПЛА типа "Shahed" и четыре зенитных управляемых ракеты С-300.

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