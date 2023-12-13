Атака дронами по Одессе и области: новые детали о раненых и разрушениях (фото, видео)

Пограничники показали видео с работой ПВО по вражеским беспилотникам на юге Украины.
Российская ночная атака дронами-камикадзе по Одесчине 13 декабря пришлась по объектам гражданской и припортовой инфраструктуры самой Одессы и области. В результате атаки есть раненые и разрушения.
Об этом сообщили Одесская областная прокуратура и ГПСУ.
Сбитые дроны в Одесской области
По сообщению Госпогранслужбы, российские войска ночью попытались атаковать ударными беспилотниками южные регионы Украины.
"Пограничники Белгород-Днестровского отряда, в составе мобильных огневых групп Сил обороны юга, поразили вражеский дрон точными выстрелами. После попадания беспилотник упал в воду", – говорится в заявлении ГПСУ.
Там также опубликовали фото и видео работы ПВО по российским дронам.
Последствия атаки по Одесской области 13 декабря
В то же время в областной прокуратуре проинформировали, что оккупанты вечером 12 декабря атаковали дронами типа Shahed-136/131 объекты гражданской и припортовой инфраструктуры Одессы и области.
В результате атаки в Одессе были ранены двое работников коммунального авторемонтного предприятия. Пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.
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Существенные разрушения получили помещения автомастерской, уничтожены три автомобиля и повреждены еще 11 авто.
В то же время в Одесском районе из-за атаки врага повреждено здание припортовой инфраструктуры.
На месте идет осмотр и устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, поздно вечером 12 декабря войска РФ атаковали дронами Одесскую область. Силы ПВО уничтожили все девять вражеских беспилотников, в результате падения обломков произошли разрушения и пострадали люди.
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