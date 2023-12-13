Атака дронами по Одессе и области: новые детали о раненых и разрушениях (фото, видео)

Пограничники показали видео с работой ПВО по вражеским беспилотникам на юге Украины.

Российская ночная атака дронами-камикадзе по Одесчине 13 декабря пришлась по объектам гражданской и припортовой инфраструктуры самой Одессы и области. В результате атаки есть раненые и разрушения.

Об этом сообщили Одесская областная прокуратура и ГПСУ.

Сбитые дроны в Одесской области

По сообщению Госпогранслужбы, российские войска ночью попытались атаковать ударными беспилотниками южные регионы Украины.

"Пограничники Белгород-Днестровского отряда, в составе мобильных огневых групп Сил обороны юга, поразили вражеский дрон точными выстрелами. После попадания беспилотник упал в воду", – говорится в заявлении ГПСУ.

Там также опубликовали фото и видео работы ПВО по российским дронам.

Момент сбивания российских дронов-камикадзе в Одесской области / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Последствия атаки по Одесской области 13 декабря

В то же время в областной прокуратуре проинформировали, что оккупанты вечером 12 декабря атаковали дронами типа Shahed-136/131 объекты гражданской и припортовой инфраструктуры Одессы и области.

В результате атаки в Одессе были ранены двое работников коммунального авторемонтного предприятия. Пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

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Существенные разрушения получили помещения автомастерской, уничтожены три автомобиля и повреждены еще 11 авто.

В то же время в Одесском районе из-за атаки врага повреждено здание припортовой инфраструктуры.

На месте идет осмотр и устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Последствия атака дронами-камикадзе по Одесской области / Фото: Прокуратура Одесской области

Последствия атака дронами-камикадзе по Одесской области / Фото: Прокуратура Одесской области

Дрон-камикадзе "Герань-2" в Одесской области / Фото: Прокуратура Одесской области

Напомним, поздно вечером 12 декабря войска РФ атаковали дронами Одесскую область. Силы ПВО уничтожили все девять вражеских беспилотников, в результате падения обломков произошли разрушения и пострадали люди.

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