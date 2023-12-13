Атака дронами по югу Украины: как ПВО сбивала беспилотники с ПЗРК "Игла" — видео

В Воздушных силах ВСУ показали видео работы противовоздушной обороны по российским беспилотникам во время ночной атаки по югу Украины.

Кадры опубликовал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

На видео – сбивание шахедов с ПЗРК "Игла" и зенитного ракетного комплекса от воздушного командования "Юг".

"Успешное применение по "шахедам" ПЗРК "Игла" с тепловизионным оборудованием. Благодаря такой модернизации мобильные огневые группы Воздушных Сил становятся еще более эффективными в темное время суток", — прокомментировал Олещук.

Напомним, вечером 12 декабря российские оккупанты атаковали ударными дронами Одесскую область. Армия РФ направила беспилотники по объектам гражданской инфраструктуры региона – подробности о раненых и разрушениях (фото, видео).

Читайте также: