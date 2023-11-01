Атака дронами Полтавщины и мощные обстрелы Херсонщины: как прошла ночь в регионах

Ночь на 1 ноября в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро среды, 1 ноября, и как прошла ночь в городах Украины.

Полтавщина

Этой ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину БПЛА. Есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, в результате чего возник пожар. Пока ситуация контролируемая, пожар ликвидирован. Предварительно – без пострадавших. Информация о разрушении выясняется. Часть вражеских беспилотников сбита силами ПВО.

Кировоградщина

Вчера вечером был сбит дрон, обломками повреждена железнодорожная контактная сеть. Обошлось без пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры. Ремонтная бригада оперативно починила поврежденный участок.

Черниговщина

За сутки – 12 обстрелов (104 взрыва). Враг стрелял из минометов, артиллерии и АГС по Новгород-Северскому и Черниговскому районам. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Сегодня утром россияне совершили обстрел Краснопольскую громаду. Зафиксировано 4 взрыва из миномета.

Вчера в течение дня россияне совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 139 взрывов. Под обстрелами были Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Глуховская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Эсманская громады.

Середин-Будская громада: с вражеского БПЛА произведен сброс одного взрывного устройства. В результате сброса боеприпаса поврежден продуктовый магазин.

Зноб-Новгородская громада: в результате минометных обстрелов поврежден частный дом. Краснопольская громада: в результате минометных обстрелов повреждена линия электросети.

Запорожская область

За минувшие сутки – 183 обстрела; жители 26 населенных пунктов оказались под вражеским огнем. Рашисты совершили 24 БПЛА-атаки по Запасному, Гуляйполю, Новодаровке, Волшебному, Малиновке, Белогорью, Малой Токмачке, Новоивановке, Красной Кринице, Малым Щербакам и Пятихаткам, 4 РСЗО-обстрелы Левадного, Темыровки.

По территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Красного, Щербаков, Левадного, Полтавки, Луговского, Верхней Терсы, Каменского, Степного, Плавней, Лобкового и других городов и сел на линии огня пришлось 153 артобстрела.

Гражданское население не пострадало, однако поражение потерпели объекты инфраструктуры, жилые дома и хозяйственные постройки – поступило 8 сообщений.

Днепропетровщина

В течение вчерашнего дня три громады Никопольщины попали под вражеский удар – Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская. Ударил агрессор и по самому Никополю. В общей сложности – 4 артиллерийских обстрела и 2 атаки дронами-камикадзе. Поврежден инфраструктурный объект. Без жертв.

Поздним вечером защитники с ПВК "Восток" сбили над Днепровским и Криворожским районами 2 беспилотника. 25 артиллерийских снарядов направил враг этой ночью на Никопольщину. Враг бил по районному центру и Марганецкой громады. В общей сложности обстреливал населенные пункты 5 раз. Без пострадавших.

Харьковщина

Сегодня утром оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в г. Купянск. Детали выясняются без пострадавших.

Сегодня ночью враг ударил КАБ по с. Подолы Купянского района, повреждены 2 частных дома. Без пострадавших.

Вчера враг из РСЗО обстрелял пгт Белый Колодец Чугуевского района, повреждены 4 частных дома. В результате обстрелов из РСЗО с. Юрченково Чугуевского района повреждены 2 частных дома.

Также вчера враг нанес удар двумя управляемыми авиабомбами по с. Чернещина в Изюмском районе. Повреждены 2 дома, трансформаторная будка, ангар.

В с. Куриловка Купянского района обстрелом поврежден частный дом.

В результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждено частное домохозяйство, 3 частных дома и административные здания, горело здание мастерской, 2 трактора и автомобиль.

В с. Петропавловка Купянского района обстрелами поврежден жилой дом, произошел пожар. Погиб мужчина около 50 лет. Ранения получила женщина 52 лет.

В селе Большая Камышеваха Барвинковской громады на неизвестном взрывном устройстве в собственном дворе вподорвался мужчина 1963 года рождения. Пострадавший госпитализирован.

Луганщина

Враг снова попытался продвинуться вблизи Надежды, но штурмы россиян были остановлены. Под артиллерийские и минометные обстрелы попали Макеевка, Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 155 обстрелов (564 снаряда).

Донетчина

Под огнем оккупантов за минувшие сутки — 18 населенных пунктов: Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Железное, Селидово, Курдюмовка, Очеретино, Южное, Северное, Щербиновка, с.Андреевка, с.Бердичи, с.Нетайлово, с.Галицынов, с. с.Новоукраинка, с.Орловка, с.Рай-Александровка

Повреждены 29 жилых домов, 4 постройки промышленных баз, 11 хозяйственных построек, 3 гражданских автомобиля, 2 ЛЭП, гараж, магазин, школу, гидротехническое сооружение. За сутки в Донецкой области: один человек погиб, 4 – ранены.

Николаевщина

Вчера утром и сегодня ночью враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории и г. Очаков, в результате чего повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Также вчера вражеские удары фиксировались по населенным пунктам Яселка и Дмитровка Куцурубской громады. Ранения получили два человека. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Херсонщина

За сутки по области противник произвел 94 обстрела (510 снарядов), из них по г. Херсон — 8 обстрелов (24 снаряда).

Вчера враг попал в автобазу в Херсоне. В результате ракетного удара уничтожены складские помещения, повреждены не менее полудесятка транспортных средств. Пострадали два работника. У 34-летнего водителя – ранение ног, а у дворника, 58 лет, травмирована голова. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице.

Оккупационные войска атаковали Белозерскую громады. Пострадала 82-летняя жительница, находившаяся во дворе дома. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Во время эвакуации из Одрадокаменки россияне направили дрон-камикадзе в автомобиль, которым вывозили людей. Двое волонтеров БФ "Наследие" получили контузию. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Вчера вечером противник нанес ракетный удар по с. Чайкино Бериславского района, в результате чего погиб мужчина.

Около 23:00, в результате обстрела Берислава, ранения средней тяжести получили 28-летний мужчина и 21-летняя женщина. Всего за сутки по области: один человек погиб, 8 – получили ранения.

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