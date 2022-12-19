Атака дронами Украины: в Воздушных силах рассказали, как и почему Россия изменила тактику ударов

В понедельник, 19 декабря, Россия снова атаковала территорию Украины иранскими беспилотниками. Под удар в очередной раз попали объекты критической инфраструктуры. С момента, когда Украину впервые атаковали дронами, Россия изменила тактику их применения против Украины.

Об этом в эфире телеканала FreeДОМ рассказал спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, Россия отказалась от дневных атак беспилотниками.

"В утреннее и дневное время они наносят удары крылатыми ракетами, преимущественно Х-101, "Калибр". "Шахеды" применяются преимущественно ночью уже довольно длительное время. Сначала они атаковали днем, начиная с 13 сентября, когда первый дрон был замечен и сбит в Купянске Харьковской области, затем они начали мелкими группами прорываться к Одесской, Николаевской, Харьковской областях – по 5-6, по 10 и до 20. Враг изучал, как реагирует на него наша противовоздушная оборона. Затем они начали применять их ночью, увидев, что их и из стрелкового оружия достают", – объяснил Игнат.

Сейчас Россия использует дроны-камикадзе в основном во временном промежутке с 23:00 до 5:00. Это позволяет врагу визуально скрывать свои цели.

"К сожалению, наши истребители — морально устаревшие, и это усложняет сбивание "Шахедов". Поэтому основа на сегодняшний день — зенитно-ракетные войска… Просто нам нужны самолеты лучшего качества для того, чтобы наши летчики делали это эффективнее", — отметил Юрий Игнатий.

Атака дронами Киева и области 19 декабря

В понедельник утром, 19 февраля, Россия атаковала беспилотниками Киев и Киевскую область. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 30 из 35 иранских дронов.

Над Киевом зафиксировали более 20 беспилотников, 15 из которых удалось уничтожить.

Кроме того, военные на юге страны сбили 10 иранских беспилотников, которые применила Россия для атаки против Украины.

Целями россиян, как обычно, являлись объекты кричной инфраструктуры. Как рассказали в "Укрэнерго", самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и г. Киев.

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