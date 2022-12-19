Атака дронами: в Киевской области "шахид" упал прямо во двор пенсионеров (фото разрушений)

В доме повреждены окна, двери и крыша. Полностью сгорела летняя кухня, гараж и автомобиль.

В одном из сел Киевской области российский дрон-"шахид" упал прямо во двор усадьбы пенсионеров.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба показал шокирующие фото последствий удара, после которого старики потеряли все нажившее за свою жизнь имущество.

"Дедушка Иван и бабушка Ольга жили в своем доме. Беспилотник упал прямо во двор — в доме повреждены окна, двери и крыша. Полностью сгорела летняя кухня, гараж и автомобиль. Взрывной волной также повредило дом напротив", — отметил Кулеба.

На местах поврежденных домов уже работают комиссии и фиксируют разрушение. В ближайшее время глава ОВА обещает, что начнутся ремонтные работы – в доме заменят окна и отремонтируют крышу.

"Больше всего меня увлекает настроение людей. Показывая разрушения, Ольга говорит: "Черта лысого тот Путин нас испугает". Мы все отстроим. А россияне заплатят за каждое свое преступление", — подытожил Кулеба.

Атака дронами 19 декабря

Напомним, российские оккупанты ночью, 19 декабря, в очередной раз атаковали столицу и Киевскую область своими беспилотниками.

В общей сложности РФ ночью выпустила по Киеву 23 БПЛА, из которых удалось уничтожить 18. Однако оккупанты сумели попасть в объект критической инфраструктуры столицы.

В Киевской области повреждено по меньшей мере 9 частных домов, три человека пострадали.