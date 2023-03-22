Атака дронами в Киевской области: возросло количество погибших под завалами общежития

Спасатели извлекли тела жертв из-под завалов и продолжают работу на месте.

В результате ночной атаки дронами-камикадзе в городе Ржищев на Киевщине количество погибших возросло до шести. Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС в Киевской области Викторию Рубан.

"Выросло количество жертв. Шесть погибших найдены на 14:30", — сказала представительница чрезвычайников.

Она добавила, что спасатели продолжают разбирать завалы на месте разрушения.

Напомним, российские оккуранты в ночь на 22 марта устроили атаку дронами-камикадзе по Киевской области. Украинская ПВО уничтожила все восемь вражеских БПЛА, однако обломки нанесли существенные разрушения общежитию в Ржищеве.

Среди погибших оказался водитель "скорой", приехавший спасать людей. Из-под завалов общежития также извлекли тело местного жителя, который во время тревоги не спустился в укрытие.

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