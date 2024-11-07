Атака дронами в Одессу: есть многочисленные повреждения, пострадал мужчина (фото)

Российская армия устроила атаку на Одессу беспилотниками в ночь на 7 ноября. Из-за падения обломков дронов в городе есть многочисленные повреждения, пострадал мужчина.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Из-за падения обломков в Одессе поврежден фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных авто и газопровод (без возгорания). Также повреждено остекление расположенных рядом двух пятиэтажек.

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Обращений от жильцов домов об отселении не поступало. На месте работают все соответствующие службы.

Пострадал 30-летний мужчина, получивший легкие телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте. Психологи ГСЧС оказали помощь пяти людям.

Правоохранители фиксируют последствия российского военного преступления.

Повреждение в Одессе после атаки беспилотниками/Фото: телеграм-канал главы ОВА Олега Кипера

Повреждение в Одессе после атаки беспилотниками/Фото: телеграм-канал главы ОВА Олега Кипера

Напомним, ранее в соцсетях сообщалось, что в результате падения обломков сбитого беспилотника в Одессе повреждено остекление многоэтажного жилого дома и 10 автомобилей.

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