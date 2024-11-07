Атака дронами в Одессу: есть многочисленные повреждения, пострадал мужчина (фото)

Повреждено остекление нескольких домов и автомобили.
Российская армия устроила атаку на Одессу беспилотниками в ночь на 7 ноября. Из-за падения обломков дронов в городе есть многочисленные повреждения, пострадал мужчина.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Из-за падения обломков в Одессе поврежден фасад и остекление 11-этажного жилого дома, 14 припаркованных авто и газопровод (без возгорания). Также повреждено остекление расположенных рядом двух пятиэтажек.
Обращений от жильцов домов об отселении не поступало. На месте работают все соответствующие службы.
Пострадал 30-летний мужчина, получивший легкие телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте. Психологи ГСЧС оказали помощь пяти людям.
Правоохранители фиксируют последствия российского военного преступления.
Напомним, ранее в соцсетях сообщалось, что в результате падения обломков сбитого беспилотника в Одессе повреждено остекление многоэтажного жилого дома и 10 автомобилей.
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