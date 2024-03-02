Атака дроном многоэтажки в Одессе: из-под завалов достали живого мужчину — видео

В Одессе в ночь на 2 марта российский беспилотник врезался в жилой дом. В результате атаки часть многоэтажки обрушилась – сейчас там работают спасатели. Пока известно о двух погибших и восьми пострадавших, среди которых трехлетний ребенок.

Спасателям утром 2 марта удалось извлечь из-под завалов живого мужчину. В момент попадания вражеского дрона он предварительно находился в подвале.

"К счастью, жив! В момент попадания вражеского дрона он, предварительно, находился в подвале. Мужчина в сознании, сейчас его осматривают медики", — написал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Кипер подчеркнул, что поиски и разборы завалов продолжаются.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Шахед" влетел в 9-этажку в Одессе. Из-под завалов извлекают живых и тела погибших. НАЖИВО с места

Напомним, в Одессе после атаки дроном по жилому дому шесть жителей считают пропавшими без вести.

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