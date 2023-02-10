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Атака дронов 10 февраля: над Одесчиной сбили иранские Shahed 136

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1068
Время на прочтение
1 мин
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Атака дронов 10 февраля: над Одесчиной сбили иранские Shahed 136

Фото: ТСН.ua

Российские террористы пытаются атаковать энергетическую инфраструктуру.

Вечером, 10 февраля, над Одесской областью силы ПВО сбили четыре иранских дрона Shahed 136.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесчиной были сбиты четыре дрона-камикадзе "Шахед", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры. Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и в очередной раз показали свой профессионализм!", — написал Марченко.

Напомним, вечером, 10 февраля, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что силы ПВО в области уничтожили три дрона, которыми оккупанты пытались атаковать регион.

Об угрозе ударов иранскими беспилотниками предупредили также в Днепропетровской ОВА.

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Дата публикации
Просмотры
1068
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