Атака дронов 10 февраля: над Одесчиной сбили иранские Shahed 136

Вечером, 10 февраля, над Одесской областью силы ПВО сбили четыре иранских дрона Shahed 136.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Нашими подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесчиной были сбиты четыре дрона-камикадзе "Шахед", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры. Спасибо подразделениям ПВО, которые всегда на страже нашего неба и в очередной раз показали свой профессионализм!", — написал Марченко.

Напомним, вечером, 10 февраля, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что силы ПВО в области уничтожили три дрона, которыми оккупанты пытались атаковать регион.

Об угрозе ударов иранскими беспилотниками предупредили также в Днепропетровской ОВА.

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