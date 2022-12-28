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Атака дронов 28 декабря: сколько Shahed-136 удалось сбить и какие города под угрозой

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
8875
Время на прочтение
1 мин
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Атака дронов 28 декабря: сколько Shahed-136 удалось сбить и какие города под угрозой

Фото: Associated Press

2 Shahed-136 полетело в сторону Умани.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что много иранских дронов Shahed-136 вечером, 28 декабря, удалось сбить, однако часть полетела в сторону Умани. Под угрозой также Одесса.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"Везде много сбитий. 7 мин назад пролетело 2 мопеда мимо Первомайска в сторону Умани. На радаре видно не было. И Одесса также под угрозой", — написал Ким.

Напомним, вечером в Украине в некоторых областях была объявлена воздушная тревога. Виталий Ким сообщил, что есть угроза ударов иранскими дронами-камикадзе.

После этого в Днепре раздалось несколько взрывов. В городе работала ПВО. В настоящее время воздушная тревога продолжается.

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Дата публикации
Просмотры
8875
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