Атака дронов и не только: как прошла ночь в регионах Украины

Ночь в регионах Украины была неспокойной.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Хмельнитчина: вчера днем враг атаковал Хмельнитчину ракетами. В Хмельницком районе были слышны взрывы. Ночью силы ПВО обезвредили 3 БпЛА типа "Shahed". Информация о травмированных и разрушениях не поступала. Данные о последствиях уточняются.

Черниговщина: за сутки — 5 обстрелов (42 взрыва). Враг обстреливал Корюковский и Новгород-Северский районы из минометов и использовал дрон-камикадзе, стрелял из "Градов".

В результате взрыва в селе Новгород-Северской общины повреждена трансформаторная подстанция и линия питания насоса водонапорной башни.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 82 взрыва.

Ночь в Сумской области прошла без обстрелов.

Запорожская область: за прошедшие сутки враг нанес 87 ударов по 18 населенным пунктам области.

Захватчики обстреляли из РСЗО Малую Токмачку и Роботино, атаковали 5 беспилотниками Новодаровку, Красное, Малую Токмачку и Полтавку, а также устроили авиационным снарядом по Преображенке.

По территории Гуляйполя, Белогорья, Левадного, Новоданиловки, Полтавки, Роботиного, Пятихаток, Степного, Лобкового и других прифронтовых городов и сел пришлось 79 артударов.

Днепропетровщина: вечером силы ПВО сбили крылатую ракету над Днепровским районом.

В полночь – артиллерийский обстрел Никополя.

Вражеские снаряды повредили одно из предприятий города. Прошло без жертв.

Харьковщина: артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов.

ВСУ в районе Синьковки Купянского района отразили 15 вражеских атак.

В результате вражеского обстрела пгт Купянск-Узловой повреждено здание детского сада. Без пострадавших.

Луганщина: за сутки захватчики штурмовали восточнее Тернов на Донетчине, что неподалеку от Невского.

По территории Серебрянского лесничества захватчики вчера нанесли авиационный удар, также избивали из артиллерии и минометов. За сутки противник совершил 121 обстрел (523 снаряда).

Донетчина: за прошедшие сутки под огнем находились Авдеевка (жилой сектор, ЧАО "АКХЗ"); Торецк (здание ГСЧС, здание Укртелеком, здание полиции); село Щербиновка (за пределами населенного пункта); с. Богдановка (окрестности населенного пункта); с.Новобахмутовка.

Николаевщина: в ночь на 15 декабря силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены восемь враждебных БпЛА "Shahed-131/136".

Вчера и этой ночью враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 102 обстрела (673 снаряда), из них по г. Херсон — 9 обстрелов (30 снарядов).

Россияне попали в районы 29 населенных пунктов области, предприятия и зерновой терминал в Херсонском районе.

Враг обстрелял многоквартирный дом в Антоновке. В одном из жилищ ранения получила 79-летняя местная жительница. Ее доставили в больницу. Медики оказывают потерпевшей помощь.

Также враг ударил по Центральному району Херсона. Пострадал 57-летний мужчина, находившийся в момент обстрела на улице. К сожалению, от полученных ран он умер в медицинском учреждении.

Также вражеским огнем ранена 80-летняя херсонка. Ей оказывают помощь.

За сутки по области один человек погиб, еще 2 – получили ранения.

Ранее стало известно о ночном обстреле Украины, как отработала ПВО. Больше читайте в новости.

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