Атака дронов-камикадзе на Киев 14 декабря: подробности, фото и видео

Российские оккупанты 14 декабря атаковали Киев и Киевскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В столице утром в среду раздавались взрывы. По предварительным данным, обошлось без жертв, повреждения получили несколько зданий.

Начальник Киевской военной городской администрации Сергей Попко сообщил, что благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ по состоянию на 8:56 уничтожили 13 дронов-камикадзе, которые запускали оккупанты по Киеву и области. По его словам, Киев испытал две волны атак. В результате атаки в Шевченковском районе Киева четыре жилых здания были повреждены. Также обломки от сбитого дрона упали на админздание.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в Киевской области и над столицей ПВО сбили 10 "шахедов". В частности, в столице обнаружили обломок сбитого российского дрона с надписью "За Рязань!".

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что в результате атаки РФ в селе Вишневое в Киевской области поврежден частный дом.

Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

Спикер ГСЧС Светлана Водолага сообщила, что в Киеве нет жертв и пострадавших от атаки иранских дронов.

Атаку прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский :

"Это утро террористы начали с 13 "шахедов". Предварительно, все 13 сбиты нашими украинскими ПВО. Молодцы, горжусь! Уважаемые граждане, благодарим ПВО и не забываем о сиренах".

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