Атака дронов-камикадзе на Киев: в Генштабе сообщили подробности и количество сбитых иранских Shahed-136

Оккупанты 14 декабря нанесли удары иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" по направлению восточного побережья Азовского моря по объектам критической инфраструктуры Киевской области. Все 13 БпЛА кафиров сбито.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ.

Командование добавляет, что авиация Украины в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

В ВСУ также сообщили подробности ситуации на фронтах.

Да, противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

В течение суток враг нанес 23 авиационных и 7 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре городов Курахово и Константиновка Донецкой области . Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по городу Херсон.

. Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по городу Херсон. На Лиманском направлении от огневого влияния оккупантов пострадали районы Площадки, Невского, Червонопоповки Луганской области и Дибровы и Григорьевки Донецкой области.

от огневого влияния оккупантов пострадали районы Площадки, Невского, Червонопоповки Луганской области и Дибровы и Григорьевки Донецкой области. На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы, в частности, по районам населенных пунктов Андреевка, Благодатное, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. Нанес авиаудару неподалеку от Ступочки.

противник совершил обстрелы, в частности, по районам населенных пунктов Андреевка, Благодатное, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. Нанес авиаудару неподалеку от Ступочки. На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск возле Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

"Подтверждено огневое поражение 12 декабря текущего года района сосредоточения захватчиков возле Вербового Запорожской области. Уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа, потери среди военнослужащих противника уточняются", — добавляют в Генштабе.

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военнослужащих оккупационных войск и наемников частных военных кампаний. Так, в городе Луганск, на территории городского кожно-венерологического диспансера проходят лечение раненые представители ППК "вагнер".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления и 8 районов сосредоточения личного состава врага", — сообщает командование ВСУ.

Напомним, российские кафиры 14 декабря атаковали Киев и Киевскую область иранскими дронами-камикадзе.

Позже пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага сообщила, что в Киеве нет жертв и пострадавших.

Добавим, что есть сообщения из Ирана о решении признать поставки беспилотников для России.

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