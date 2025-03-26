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Атака дронов на Черкасчину: сколько целей сбило ПВО и какие последствия

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Большинство ударных дронов РФ направилось на областной центр.

Ночью 26 марта Черкасская область была под вражеским прицелом. Силами ПВО уничтожено 12 БпЛА.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное", — акцентировал он.

Однако в результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожар.

"Кроме того, обломками сбитой цели изуродованы складские помещения частного предприятия", — отметил Табурец.

Обследование территории продолжается.

Напомним, в ночь на 26 марта Черкассы окружили 14 вражеских беспилотников. Несколько раз раздался ряд взрывов.

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