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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Атака дронов на Черкасщину: сколько целей сбило ПВО и какие последствия

Большинство ударных дронов РФ направилось на областной центр.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Работа ПВО по "Шахедам"

Работа ПВО по "Шахедам" / © ТСН.ua

Ночью 26 марта Черкасская область была под вражеским прицелом. Силами ПВО уничтожено 12 БпЛА.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное", - акцентировал он.

Однако в результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожар.

"Кроме того, обломками сбитой цели изуродованы складские помещения частного предприятия", - отметил Табурец.

Обследование территории продолжается.

Напомним, в ночь на 26 марта Черкассы окружили 14 вражеских беспилотников . Несколько раз раздался ряд взрывов.

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