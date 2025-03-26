Работа ПВО по "Шахедам" / © ТСН.ua

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Ночью 26 марта Черкасская область была под вражеским прицелом. Силами ПВО уничтожено 12 БпЛА.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Это самое главное", - акцентировал он.

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Однако в результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожар.

"Кроме того, обломками сбитой цели изуродованы складские помещения частного предприятия", - отметил Табурец.

Обследование территории продолжается.

Напомним, в ночь на 26 марта Черкассы окружили 14 вражеских беспилотников . Несколько раз раздался ряд взрывов.

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