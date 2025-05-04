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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
428
Время на прочтение
1 мин

Атака дронов на Киев: из-за падения обломков на крыше дома образовалась огромная дыра

В результате падения обломков в Киеве есть разрушение.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Киев 4 мая

Атака на Киев 4 мая

Ночью 4 мая армия РФ атаковала Киев дронами. На крыше дома в результате падения обломков образовалась огромная дыра.

Об этом сообщают "Новости Live".

Как отметили в полиции, разрушения зафиксированы в трех районах столицы - Святошинском, Шевченковском и Оболонском. В общей сложности пострадали 11 человек.

Напомним, что полиция показала фото последствий атаки БПЛА на Киев.

Дата публикации
Количество просмотров
428
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