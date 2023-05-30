Атака дронов на Москву: грустный Соловьев призвал "разобрать" Киев, Одессу, Днепр и Львов

Судя по его риторики, пропагандист даже доволен ударами по Москве.

Российский пропагандист Владимир Соловьев истерично отреагировал на атаку дронов по Москве.

Об этом он заявил в прямом эфире своей авторской пропагандистской программы.

Традиционно Соловьев снова пригрозил уничтожить украинские города. Он заверил россиян, что РФ якобы воюет не с Украиной, а с НАТО.

"Эта война затронет каждого. Мы воюем с НАТО. НАТО поставило все на уничтожение России. А Киев разобрать. Одессу, Харьков, Львов, Ивано-Франковск – разобрать. Сегодня туда должны пойти удары гораздо более жесткие, чем сейчас", – призывает рупор Кремля к военным преступлениям.

Судя по его риторики, пропагандист даже доволен ударами по Москве, ведь "чем быстрее жители Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, Челябинска осознают, что идет война, и перейдут на военные рельсы, тем быстрее мы (Россия. – Ред.) победим".

Таким образом Соловьев косвенно подтвердил тезис, который в частности высказывал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж – о том, что удары по Москве могла организовать ФСБ, чтобы получить повод провести еще одну волну мобилизации.

В российском телеграм-канале "Сирена" обратили внимание, что Соловьев – едва не единственный из топ-пропагандистов Кремля, который прокомментировал удары беспилотников по Москве.

"Из крупных пропагандистов, всегда выступающих с оценками ситуаций практически сразу, высказался только Соловьев – впрочем, он не сказал ничего нового, повторив многократно озвученные в адрес Украины угрозы", – говорится в сообщении.

Напомним, что утром, 30 мая, Москву и Подмосковье атаковали неизвестные дроны. Один из беспилотников даже долетел до резиденции Путина.

В Воздушных силах Украины прокомментировали атаку дронов на Москву и заявили, что это "внутренние проблемы" России.

В российской Госдуме нашли оправдание и назвали нашествие дронов "информационной атакой".