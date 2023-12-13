Атака дронов на Одесскую область: что известно о разрушениях и пострадавших (фото)

Поздним вечером 12 декабря российские оккупанты атаковали ударными дронами Одесскую область. Армия РФ направила беспилотников по объектам гражданской инфраструктуры региона. Было уничтожено десять БПЛА. Впрочем, в результате падения обломков есть повреждения.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Под прикрытием густого тумана дроны заходили на удар как с акватории Черного моря, так и по направлению временно оккупированной Херсонщины. Силами противовоздушной обороны поражены все 9 БпЛА типа Shahed-131/136", — говорится в сообщении.

Один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе. В результате атаки двое гражданских сотрудников получили ранения. Их госпитализировали. На места падения обломков возникло возгорание. Его удалось оперативно ликвидировать. Кроме того, разрушен ангар, а также повреждены 11 автомобилей, а три выгорели дотла.

В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Прошло без пострадавших.

Как сообщалось, в Одесской области воздушная тревога длилась 1 час. 41 мин от 19:36 до 21:18 вторник, 12 декабря. Известно, что в Одесской области ПВО два часа уничтожало вражеские ударные беспилотники.

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