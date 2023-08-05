Атака дронов на "Оленегорский горняк" может поставить под угрозу экспорт российской нефти

В результате атаки на российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска возникла угроза прекращения экспорта нефти РФ, являющейся одним из источников финансирования войны против Украины.

Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, атака на нефтеэкспортную инфраструктуру России, вероятно, вызовет беспокойство в Белом доме и других западных столицах, поскольку там долгое время возглавляли усилия, чтобы избежать роста цен на нефть перед президентскими выборами в США.

"Новороссийск является главным черноморским нефтяным портом России. За день он экспортирует около 600 тысяч баррелей нефти. Также этот порт является пунктом экспорта нефти из Казахстана, где заканчивается линия Каспийского трубопроводного консорциума. Между тем в Казахстане заявили, что инфраструктуре трубопровода не был нанесен никакий ущерб". ", – говорится в сообщении.

Бывший аналитик ЦРУ Гелима Крофт предполагает, что атака может привести к сокращению поставок российской нефти на рынок. Она добавляет, что Украину будет тяжелее поддерживать на фоне энергетического кризиса.

Напомним, в результате атаки на большой десантный корабль "Оленегорский горняк" морскими дронами, его, скорее всего, выведут из эксплуатации и посадят на мель.

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