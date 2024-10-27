Атака дронов на РФ: в Тамбовской области горит диспетчерская станция возле НПЗ

В ночь на воскресенье, 27 октября, Россию снова атаковала стая дронов, после чего вблизи нефтеперерабатывающего завода в Тамбовской области раздались взрывы и возник пожар. Об этом пишут местные паблики.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров также сообщил о ночной атаке БПЛА и подтвердил "прилет" в Мичуринском муниципальном округе. По его словам, в целом область атаковали 11 дронов. Сколько из них было сбито, пока неизвестно.

По словам Егорова, возле НПЗ произошла "единичная вспышка", в результате чего возник пожар, который якобы оперативно ликвидировали. О разрушениях, повреждениях или пострадавших Егоров не сообщил.

По информации местных пабликов, попадание БпЛА произошло в диспетчерскую станцию "Транснефть-Дружба" в селе Новоникольское, где расположен также Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.

Этой же ночью дроны атаковали и другие регионы РФ, в том числе Липецкую, Орловскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Волгоградскую области.

Напомним, рекордная атака дронов на Россию произошла в ночь на 1 сентября. Неизвестные беспилотники атаковали Рязанскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Брянскую, Белгородскую, Курскскую и Московскую области РФ. О взрывах также сообщали жители Калужской и Орловской областей.

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