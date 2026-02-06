ТСН в социальных сетях

Атака дронов на украинские города и блекаут в Белгороде: главные новости ночи 6 февраля 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 февраля 2026 года:

  • Атака на Запорожскую область: повреждены дома, без света 12 тысяч абонентов (видео) Читать дальше –>

  • В Харькове прогремели взрывы: под ударом пригорода Читать далее –>

  • Бои за Покровск и Мирноград: враг давит на Гришино и Родинское Читать дальше –>

  • В Белгороде заявили о поражении ТЭЦ после ночной атаки: часть города без света и тепла Читать далее –>

  • РФ ночью 6 февраля атаковала Украину: где пригремели взрывы Читать далее –>

