Атака дронов на украинские города и блекаут в Белгороде: главные новости ночи 6 февраля 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 февраля 2026 года:
Атака на Запорожскую область: повреждены дома, без света 12 тысяч абонентов (видео)
В Харькове прогремели взрывы: под ударом пригорода
Бои за Покровск и Мирноград: враг давит на Гришино и Родинское
В Белгороде заявили о поражении ТЭЦ после ночной атаки: часть города без света и тепла
РФ ночью 6 февраля атаковала Украину: где пригремели взрывы